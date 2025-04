Marble İzmir Fuarı'nın 30. Yıl Anıtı Açıldı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Marble İzmir Fuarı'nın 30'uncu yılına özel olarak Kültürpark Mermer Sevgi Yolu'nda konuşlandırılan 30. Yıl Anıtı'nın açılışını yaptı. Tugay, "Anıtımız ile geçmişe dönük bir teşekkür sunarken gelecek için de aslında bir söz veriyoruz. İzmir kıymet verenin kıymetini daima bilecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından organize edilen Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın 30'uncu yılında kente önemli bir eser kazandırıldı. Doğal taş sektörünün en büyük küresel buluşması Marble İzmir'in önemini ifade etmek adına Kültürpark Mermer Sevgi Yolu'nda İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) hikayesinin başladığı yere konulan Marble İzmir Fuarı 30'uncu Yıl Anıtı'nın açılışı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın gerçekleştirdiği açılışa İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, bürokratlar ve sektör temsilcileri katıldı.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilk defa 1989 yılında Kültürpark'ta, İzmir Enternasyonal Fuarı içinde, üniversite sanayi iş birliği ile "İzmir Mermer Günleri 89" adıyla temelleri atılan Marble İzmir Fuarı'nın önemine değindi. 30 yıl önce başlayan uzun bir yolculuğun ilk adımlarını hatırlamak ve o yolculuğa en çok emek verenlere vefa göstermek için bir araya geldiklerini belirten Tugay, şunları kaydetti:

"Marble fuarının ilk adımlarını yurt dışındaki fuarları ellerindeki numunelerle gezen, makinelere uzaktan bakarken, 'biz de yaparız, hatta daha iyisini yaparız' diyenler atmıştı. 1989 yılında İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Mogambo karşısında küçük bir stant kurarak bu hayalin peşine düşmüşlerdi. Sonraki yıllarda Mermer Sevgi Yolu'nu kendi imkanlarıyla düzenlediler ve taşlarını döşediler. Doğal taş sektörünü dünyaya tanıtan Marble İzmir o insanların emekleriyle açılan yolda filizlendi. 1995'te ilk kez uluslararası şekilde ayrı bir fuar olarak düzenlenen fuara 47 firma katılmıştı. Günümüzde ise binin üzerinde katılımcıyı, 147 ülkeden on binlerce profesyoneli ağırlayan, sektörün rotasını belirleyen fuarlardan biri haline geldi. Bu başarının arkasında yıllardır bu organizasyonun bir parçası olan firmalar, kurumlar, çalışanlar ve paydaşlar var. Fire vermeden her sene emek veren, katılım gösterenler var. Bunların hepsi, dostlarımız bizler için çok değerliler. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizde taş üstüne taş koyan, üretime katkı sağlayan, uluslararası arenada kentimizi temsil eden, daha görünür, bilinir kılan, değerine değer katan kim varsa her zaman arkasında olacağımızı tekrar ifade etmek isterim. Destek verenin, kalıcı iz bırakanın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

"Birlikte nice Marble buluşmalarına diyorum"

Anıtın Elazığ Bölgesi'nde çıkarılan Türkiye'nin en özel doğal taşıyla yapıldığını aktaran Tugay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Anıtımız ile geçmişe dönük bir teşekkür sunarken gelecek için de aslında bir söz veriyoruz. İzmir kıymet verenin kıymetini daima bilecek. Marble İzmir'in doğduğu, fuarın ilk adımlarının atıldığı yerde yükselen bu yapı bir dayanışma kültürünün, ortak bir vizyonun ve şehre duyulan aidiyetin simgesi olarak bütün İzmirlilerin gözbebeği olan Kültürpark'ta sergilenecek. Anıtın üzerinde en az 20 yıldır bizi yalnız bırakmayan, Marble İzmir'in tüm dünyada bilinir hale gelmesini sağlayan katılımcıların adı var. Her birine ayrı ayrı şehrimiz, belediyemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte nice yıllara, Marble buluşmalarına diyorum ve daha önemlisi nice yeni başarılı başlangıçlara diyorum."

Mermer Sevgi Yolu'nun doğuşu

İzmir Mermerciler Derneği'ne bağlı birkaç mermerci, 1989 yılında İzmir Enternasyonal Fuarı'nda, Mogambo kulübünün karşısında sergi açtı. Mermerden yapılmış havuzlar, radyatörler gibi dikkat çekici ürünlerle fuar ziyaretçileri büyülendi. İzmir Mermerciler Derneği Başkanı Yusuf Türkmen öncülüğünde, 26 Ağustos 1991'de Kültürpark'ta çalışmalarına başlanan, İZFAŞ yöneticilerinin ve sektör temsilcilerinin coşkulu katılımıyla açılan "Mermer Sevgi Yolu" ile sektörde ilk kez bir "mermer fuarı" heyecanı yaşandı. 1995 yılında "uluslararası" olarak "Marble 95" adıyla düzenlenerek dünyaya adını duyuran Marble İzmir Fuarı, böylece 30 yıla ulaşacak yolculuğuna başladı. Doğal taş teknolojilerine ürün grubunda büyük yer veren Fuar, makine ve doğal taş teknolojilerinin buluştuğu bir merkez olarak sektörü bir araya getirdi.