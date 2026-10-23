Mardin Artuklu\'da havuz sonrası fenalaşan zihinsel engelli kadın hastanede öldü

Mardin Artuklu'da havuz sonrası fenalaşan zihinsel engelli kadın hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Artuklu ilçesinde kapalı yüzme havuzuna girdikten sonra fenalaşan 36 yaşındaki zihinsel engelli kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği belirtildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MARDİN'in Artuklu ilçesinde kapalı yüzme havuzunda yüzdükten sonra fenalaşan zihinsel engelli Canan Soy (36), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğleden sonra merkez Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Canan Soy, iddiaya göre, 1 metre derinliğindeki kapalı yüzme havuzuna girdi. Bir süre yüzen Soy, havuzdan çıktıktan sonra oturduğu sandalyede fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Soy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Canan Soy'un kesin ölüm nedeninin, otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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