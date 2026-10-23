Mardin Artuklu'da havuz sonrası fenalaşan zihinsel engelli kadın hastanede öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin Artuklu'da havuz sonrası fenalaşan zihinsel engelli kadın hastanede öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Artuklu\'da havuz sonrası fenalaşan zihinsel engelli kadın hastanede öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde kapalı yüzme havuzuna girdikten sonra fenalaşan 36 yaşındaki zihinsel engelli kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği belirtildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde kapalı yüzme havuzunda yüzdükten sonra fenalaşan zihinsel engelli Canan Soy (36), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra merkez Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Canan Soy, iddiaya göre, 1 metre derinliğindeki kapalı yüzme havuzuna girdi. Bir süre yüzen Soy, havuzdan çıktıktan sonra oturduğu sandalyede fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Soy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Canan Soy'un kesin ölüm nedeninin, otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
ArtukluOtopsiSağlıkGüncelMardinKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Kara para soruşturması sonrası Sarıgül’ün “Çalamayan var mı“ videosu yeniden gündemde Kara para soruşturması sonrası Sarıgül'ün "Çalamayan var mı?" videosu yeniden gündemde
Polis nişanlısı tarafından öldürülen avukat son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı Polis nişanlısı tarafından öldürülen avukat son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı
17:46
Arda Güler’in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
Arda Güler'in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
17:27
Fransa’da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Fransa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
17:23
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
17:15
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
16:39
Faiz indirimi Borsa İstanbul’u kurtarmadı: BIST 100 yüzde 4’ten fazla değer kaybetti
Faiz indirimi Borsa İstanbul'u kurtarmadı: BIST 100 yüzde 4'ten fazla değer kaybetti
16:21
Aziz Yıldırım’ın Slavia Prag golü sonrası “Galatasaray’ı yenin“ dediği öne sürüldü
Aziz Yıldırım'ın Slavia Prag golü sonrası "Galatasaray'ı yenin" dediği öne sürüldü
16:13
Ürdün’de kiliseye kanlı baskın 7 kişi öldü, saldırı anı kamerada
Ürdün'de kiliseye kanlı baskın! 7 kişi öldü, saldırı anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 18:27:29. #7.13#
SON DAKİKA: Mardin Artuklu'da havuz sonrası fenalaşan zihinsel engelli kadın hastanede öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei