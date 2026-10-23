Mardin Artuklu\'da havuz sonrası fenalaşan zihinsel engelli kadın hastanede öldü

MARDİN'in Artuklu ilçesinde kapalı yüzme havuzunda yüzdükten sonra fenalaşan zihinsel engelli Canan Soy (36), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra merkez Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Canan Soy, iddiaya göre, 1 metre derinliğindeki kapalı yüzme havuzuna girdi. Bir süre yüzen Soy, havuzdan çıktıktan sonra oturduğu sandalyede fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Soy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Canan Soy'un kesin ölüm nedeninin, otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.