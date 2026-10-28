Mardin Artuklu\'da sağanakta su basan ev ve iş yerlerinde MARSU çalışma başlattı

Mardin Artuklu'da sağanakta su basan ev ve iş yerlerinde MARSU çalışma başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Artuklu'da öğleden sonra aralıklarla etkili olan sağanak, Savur Kapı Mahallesi'ndeki bir ev ile kot altındaki bazı iş yeri ve depoları su bastı. Bölgede MARSU ekipleri çalışma başlattı, yağış sürücülere zor anlar yaşattı.
MARDİN'in Artuklu ilçesinde aralıklarla sağanak etkili oldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Artuklu ilçesinde öğleden sonra aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı yayaların yağıştan korunmak için güvenli alanlara geçtiği görüldü. Savur Kapı Mahallesi Şahinler Sokak'ta bir evin yanı sıra kot seviyesinin altında bulunan bazı iş yeri ve depoları su bastı. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?