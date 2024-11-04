Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine Kayyum Atandı - Son Dakika
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Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine Kayyum Atandı

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyum atanmasının Anayasa'nın 127. maddesi uyarınca geçici bir görevli tayini olduğunu belirtti. Güler, belediye başkanlarının yasal süreçlerle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

04.11.2024 17:52  Güncelleme: 18:01
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(TBMM) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin, "Anayasamızın 127. maddesi kapsamı içerisinde, geçici bir süreyle yerine bir görevlendirme yapıldı. Sizler buna 'kayyum' diyorsunuz ama hukuki tarifi böyle demiyor. Belediye başkanlıkları hiçbir kimsenin suç işleyeceği bir özgürlük alanı değildir. Yasal düzlemde uygulamalar devam edecektir" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti Belediyelerine bu sabah kayyum atanmasına ilişkin TBMM'de konuştu. Güler, şunları söyledi:

" Türkiye, anayasal bir hukuk devleti. 3 belediye başkanının yerine Anayasamızın 127. maddesi kapsamı içerisinde, geçici bir süreyle yerine bir görevlendirme yapıldı. Belediye başkanlarının görevleri sebebiyle herhangi bir soruşturmaya ya da kovuşturmaya uğraması halinde burada İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir görevlendirmeyle yerine bir belediye başkanını görevlendirebiliyor. Sizler buna 'kayyum' diyorsunuz ama hukuki tarifi böyle demiyor. Çünkü soruşturma ve kovuşturma noktasında ilgili belediye başkanları hakkında görev yaptıkları şehrin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Terörle Mücadele Kanunu kapsamı içerisinde bir soruşturmanın yürütüldüğünü biliyoruz.

"Cezalar, İstinaf ve Yargıtay'da temyiz süreçlerine tabii"

Mardin Belediye Başkanı'na 10 yıl ve üzerinde yerel mahkemece ceza verilmiş. Batman Belediye Başkanı için 6 yıl ve üzerinde bir ceza verilmiş. Halfeti Belediye Başkanı hakkında da 6 yıl ve üzerinde ceza verilmiş. Bunlar, İstinaf ve Yargıtay'da temyiz süreçlerine tabii. Geçici bir dönem için bu görevlendirme yapılmış. İlgili kişilerin yerel mahkemece gerekli İstinaf ve Yargıtay süreçlerinde elbette burada kesinleşebilir. Farklı bir şekilde beraat edebilir.

"Yasal düzlemde uygulamalar devam edecek"

Hukuk devleti uygulamaları içerisinde, bu türden uygulamalar geçmiş dönemlerde de vardı. Bundan sonra da elbette takdir edilecektir. Belediye başkanlıkları hiçbir kimsenin suç işleyeceği bir özgürlük alanı değildir. Suç işleyen, ceza alan, soruşturma ve kovuşturmaya tabii bir durum söz konusu ise bu konuda İçişleri Bakanlığımız gerekli uygulamayı yapacaktır. Yasal düzlemde uygulamalar devam edecektir, devam ediyor da."

Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine Kayyum Atandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine Kayyum Atandı - Son Dakika

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