Mardin Dargeçit'te silahlı kavgaya karışan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika
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Mardin Dargeçit'te silahlı kavgaya karışan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı

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Mardin Dargeçit\'te silahlı kavgaya karışan 9 şüpheliden 5\'i tutuklandı
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Mardin'in Dargeçit ilçesinde 17 Ekim'de iki grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Olay, 17 Ekim'de Dargeçit ilçesinde meydana geldi. Husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir yaralı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili inceleme başlatan Dargeçit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A., H.A., G.S., E.A. ve Y.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin Dargeçit'te silahlı kavgaya karışan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika
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