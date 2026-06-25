Mardin'de 50 mahalleye anız yangını tankeri

MARDİN Büyükşehit Belediyesi tarafından, merkeze uzak 50 mahalleye olası anız yangınlarına daha hızlı müdahale edilmesi amacıyla 3 ton su kapasiteli su tankerleri teslim etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, olası anız yangınlarına daha hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla merkeze uzak 50 mahalleye törenle su tankerleri teslim edildi. Artuklu ilçesindeki Orman Fidanlık Şefliği'nde düzenlenen törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, Şanlıurfa Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanan Yunus Kurtgöz, Mardin Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya, İtfaiye Daire Başkanı Hamdullah Bozkurt ve mahalle muhtarları katıldı.

'LÜTFEN ANIZ YAKMAYALIM'

Vali Akkoyun, törende yaptığı konuşmasında çiftçilere anız yakılmaması uyarısı yaparak, "Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar; kuru otlar, anız yangınları ve dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan küçük bir kıvılcımın büyük felaketlere dönüşmesine neden olabilmektedir. Bu durum, her birimizin çok daha dikkatli ve sorumlu davranmasını gerektiriyor. Yangınlarla mücadelede en etkili yöntem, şüphesiz ki zamanında önlem ve tedbirli almaktır. Elbette hızlı müdahale de önemlidir; ancak tedbirli olmak bu mücadelenin en kritik aşamasıdır. Yangın çıktıktan sonra değil, çıkmadan önce alınacak önlemler, özellikle anız ve orman yangınlarını engellemede hayati rol oynamaktadır. Bu kapsamda çiftçilerimize ve tüm vatandaşlarımıza bir kez daha seslenmek istiyorum. Lütfen anız yakmayalım, tarım arazilerimize ve geleceğimize sahip çıkalım" dedi.

'YANGINLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ ANIZ KAYNAKLI'

Kent genelinde son günlerde meydana gelen yangınların büyük bölümünün anız kaynaklı olduğunu belirten Akkoyun, "Son birkaç gündür farklı ilçelerimizde meydana gelen ve kısmen ormanlık alanlara da sıçrayan örtü yangınlarının nedenlerine baktığımızda, büyük bir kısmının maalesef anız kaynaklı olduğunu görüyoruz. Anız yakıldıktan sonra çıkan rüzgar nedeniyle çiftçilerimiz alevleri kontrol altına alamamakta ve yangın hızla geniş alanlara yayılmaktadır. Bu durum hem doğamızın ağır zarar görmesine hem de bölgedeki canlı yaşamının yok olmasına neden olmaktadır. Bu yüzden tekrar vurguluyoruz, lütfen anız yakmayalım. Bölgedeki vatandaşlarımıza ve çiftçilerimize kolaylık sağlamak amacıyla bugün 10 ilçemize toplam 50 adet pompalı traktör su tankeri dağıtacağız. Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından, geçmiş dönem yangınları ve risk haritaları esas alınarak belirlenen en riskli 50 mahallemize bu tankerlerin teslimatını öncelikli olarak gerçekleştireceğiz. Yeni ekipmanların bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından su tankerleri mahalle muhtarlarına teslim edildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,