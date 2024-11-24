Mardin'de Duruşma Çıkışı Silahlı Kavga: 4 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin'de Duruşma Çıkışı Silahlı Kavga: 4 Tutuklama

Mardin\'de Duruşma Çıkışı Silahlı Kavga: 4 Tutuklama

Mardin'de, duruşma sonrası adliye önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i avukat olmak üzere 4 kişi yaralandı. 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

24.11.2024 18:11  Güncelleme: 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MARDİN'de, duruşma çıkışı adliye önünde iki grup arasında çıkan, 1'i avukat, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, 21 Kasım günü saat 14.00 sıralarında Mardin Adliyesi önünde meydana geldi. Duruşma sonrası iki grup arasında adliye önünde çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların yanlarında getirdikleri tabancalarla açtıkları ateşte Avukat Aslan T. (42) ile aynı aileden Muhammed A. (20), Burhan A. (45) ve Mehmet Sait A. (52) yaralandı. Şüpheliler ise hafif ticari araçla kaçtı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar ve incelenen kamera görüntüleri sonrasında, şüphelilerin kaçtıkları araçların plakaları tespit edildi. Polis ekipleri kısa sürede iki aracın bulunduğu konumu belirleyerek araçlardaki 5 şüpheliyi yakaladı.

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Mardin, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Duruşma Çıkışı Silahlı Kavga: 4 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
18:24 Saadet Partisi’nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
16:59 Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi
16:53 10 ilimizde eğitime kar engeli 10 ilimizde eğitime kar engeli
12:18 Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok
11:32 Maserati’ye mi biniyor İşte Yavuz Ağıralioğlu’nun özel plakalı makam aracı Maserati'ye mi biniyor? İşte Yavuz Ağıralioğlu'nun özel plakalı makam aracı
11:23 TBMM’de kabul edildi, Bekçilere yeni yetkiler tanındı TBMM'de kabul edildi, Bekçilere yeni yetkiler tanındı
11:10 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in Toskana keyfi Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Toskana keyfi
11:00 Bozuk cep telefonu nedeniyle esnafa yumruk atan kadın, dükkana 100 bin TL’lik zarar verdi Bozuk cep telefonu nedeniyle esnafa yumruk atan kadın, dükkana 100 bin TL'lik zarar verdi
10:56 Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli açıklaması: ’Hakkını vermek lazım’ Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli açıklaması: 'Hakkını vermek lazım'
10:54 Menajerleri İstanbul’a bile geldi: Premier Lig’in yıldızı adım adım Fenerbahçe’ye Menajerleri İstanbul'a bile geldi: Premier Lig'in yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye
10:51 Motorine 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı Motorine 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı
10:48 Çamurlu ayakkabılarını çıkarıp markete öyle girdi, söyledikleri duygulandırdı Çamurlu ayakkabılarını çıkarıp markete öyle girdi, söyledikleri duygulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 19:34:16. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de Duruşma Çıkışı Silahlı Kavga: 4 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.