Mardin'de Gazze Saldırılarına Protesto - Son Dakika
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Mardin'de Gazze Saldırılarına Protesto

Mardin\'de Gazze Saldırılarına Protesto
03.07.2026 14:39
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Mardin'de sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları basın açıklamasıyla protesto edildi.

Merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, Filistin bayraklarıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail karşıtı slogan atan grup, sık sık tekbir getirdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Kadir Üründü, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hiçbir ahlaki ve hukuki sınır tanımadığını söyledi.

Üründü, Gazze'nin havadan, karadan ve denizden bombalı saldırılara maruz kaldığını ifade ederek, saldırılar sonucu insanların hayatını kaybettiğini, binaların yerle bir olduğunu, okulların ve hastanelerin bombalara maruz kaldığını, altyapının çökertildiğini belirtti.

Saldırılarda binlerce Gazzelinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin yaralandığını dile getiren Üründü, "Yaralıların ve hastaların tedavisi engellendi, daha da ötesi insani yardımlardan bile mahrum bırakıldılar. Gazze halkının direnişi ve haklı davaları için maruz kaldıkları ağır bedeller de asla unutulmayacaktır. Bu direniş, bütün dünya mazlumları için cesaret olacaktır." dedi.

Açıklamanın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Gazze Saldırılarına Protesto - Son Dakika

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