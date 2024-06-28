Mardin'de hipertansiyon tanısıyla tedavi gören bebek İstanbul'a ambulans uçakla nakledildi

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Mardin'de hipertansiyon tanısıyla tedavi gören 4 aylık Solin Çetin, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hipertansiyon tanısıyla tedavi gören bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevkine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca Diyarbakır'a ambulans uçak gönderildi.

Diyarbakır Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.