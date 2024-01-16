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Mardin'de Irak uyruklu 5 kişinin cipte silahla öldürülmesi davası ertelendi - Son Dakika
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Mardin'de Irak uyruklu 5 kişinin cipte silahla öldürülmesi davası ertelendi

Mardin'de, Irak uyruklu 5 kişinin cipte silahla öldürülmesi olayına ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşması görüldü. Duruşmada, daha önce davayla ilgili olarak Irak'ta gözaltına alınan ve 3 ay sonra serbest bırakılan 3 tanık, SEGBİS üzerinden dinlendi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 21 Mart'a erteledi.

Mardin\'de Irak uyruklu 5 kişinin cipte silahla öldürülmesi davası ertelendi
16.01.2024 - 19:23,
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MARDİN'de, Irak uyruklu 5 kişinin cipte silahla öldürülmesi olayına ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşması görüldü. Duruşmada, daha önce davayla ilgili olarak Irak'ta gözaltına alınan ve 3 ay sonra serbest bırakılan 3 tanık, SEGBİS üzerinden dinlendi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 21 Mart'a erteledi.

Olay, 19 Ocak 2023'te Uluslararası İpekyolu'nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkinde meydana geldi. Diyarbakır'a gitmek için Irak'ın Duhok kentinden yola çıkan, içinde akraba olan 5 kişinin bulunduğu cipi durduran başka bir araçtaki şüpheliler, kurşun yağdırıp, kaçtı. Ciptekilerden Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde, Chiman Shaheen Khalid (75) ile Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Cenazeler, işlemlerin ardından Irak'a gönderilerek defnedildi. Jandarmanın yaptığı çalışmayla kamera kayıtlarından olaya karıştıkları tespit edilen Murat Yiğit, Faris Akseven ve Abdullah Kaplan, evlerine yapılan baskınla yakalandı. Daha sonra şüphelilere silahları temin ettiği belirlenen İbrahim Doğan da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Murat Yiğit ile İbrahim Doğan, daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonrası hazırlanan iddianame, Mardin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Murat Yiğit, Faris Akseven ve Abdullah Kaplan hakkında 'kasten adam öldürme', 'nitelikli yağma' ve 'ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası, İbrahim Doğan'a da 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

DURUŞMA MART'A ERTELENDİ

Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, tutuklu sanıklar Abdullah Kaplan ile Faris Akseven cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı. Kaplan ile Akseven, ilk duruşmadaki beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi. Duruşmada ayrıca, daha önce Irak'ta gözaltına alınan ve 3 ay sonra serbest bırakılan 3 tanık dinlendi. Nusaybin Adliyesi'nden mahkemeye SEGBİS üzerinden bağlanan tanıklar, olay ile ilgili hiçbir bilgilerinin olmadığını iddia ettiler. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı 21 Mart'a erteledi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin'de Irak uyruklu 5 kişinin cipte silahla öldürülmesi davası ertelendi - Son Dakika
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