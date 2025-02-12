Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ekinciler Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. İşçileri taşıyan 47 ADN 692 plakalı minibüs ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen pikap çarpıştı.
Kazada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bazı yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İşçi servisiyle pikap birbirine girdi! 1'i ağır 9 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)