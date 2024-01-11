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Mardin'de kuyumcuya silahlı saldırı: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Mardin'de kuyumcuya silahlı saldırı: 3 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçtığı otomobilde yapılan araştırmada, olay anında kullanılan silahlar ve diğer malzemeler ele geçirildi. Yaralanan kuyumcu ise hastanede tedavi altına alındı.

Mardin\'de kuyumcuya silahlı saldırı: 3 şüpheli gözaltına alındı
11.01.2024 - 11:43,  Güncelleme: 11:43
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dün Yeni Mahalle Şanlıurfa Caddesi'nde kuyumculuk yapan Sezai Aslan'ın silahlı saldırı sonucu yaralandığı olaya ilişkin çalışma yürüttü.

Çalışmada, olaya karışan şüphelilerin kaçmış olduğu otomobile takılı plakanın başka bir araca ait olduğu tespit edildi.

Otomobilin geliş ve gidiş istikametlerinde yapılan araştırmada, araç belirlenerek 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay anında kullanılan 3 ruhsatsız tabanca, 3 plastik maske, 2 kar maskesi, 5 biber gazı, 5 cerrahi eldiven, 45 fişek ve olay anında aracın üzerinde takılı plaka ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yeni Mahalle Şanlıurfa Caddesi'nde kuyumculuk yapan Sezai Aslan, dün iş yerine gelen maskeli kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralanmıştı. Saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mardin'de kuyumcuya silahlı saldırı: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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