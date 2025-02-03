Mardin'de Ocak Ayında Terör Operasyonları: 1 Tutuklama, 4 Gözaltı - Son Dakika
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Mardin'de Ocak Ayında Terör Operasyonları: 1 Tutuklama, 4 Gözaltı

Mardin\'de Ocak Ayında Terör Operasyonları: 1 Tutuklama, 4 Gözaltı

Mardin'de Ocak ayında düzenlenen 16 terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 4 kişi gözaltına alındı. Vali Tuncay Akkoyun, operasyonlar ile birlikte organize suçlara karşı da çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

03.02.2025 17:18  Güncelleme: 17:21
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MARDİN'de, Ocak ayı içerisinde düzenlenen 16 terör operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ile Valilik binasında düzenlenen 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Akkoyun, güvenlik güçlerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek, Ocak ayında PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 16 operasyonunun düzenlendiğini ve gözaltına alınan 4 kişiden 1'inin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini söyledi. Terörle mücadele ile birlikte organize suç çetelerine yönelik de operasyonların kararlılıkla devam ettiğini belirten Vali Akkoyun, "Bu kapsamda ilimizde 7 operasyon düzenlenmiş olup 29 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 158 silah ve 10 bin 353 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" dedi.

'SINIRI GEÇMEYE TEŞEBBÜS EDEN 9 ŞAHIS YAKALANDI'

Ocak ayı içerisinde 95 narkotik operasyonun düzenlendiğini ifade eden Vali Akkoyun, "Suriye sınır hattında yer alan ilimizde, ülkemize yasadışı yollarla geçmeye çalışan şahıslara yönelik gerekli çalışmalar devam etmektedir. Ocak ayı içerisinde Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 46 şahıs Hudut Birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 9 şahıs sınırda görev yapan birliklerimiz tarafından yakalan kolluk kuvvetlerimize teslim edilmiştir. Operasyonlarda 116 kişiye işlem yapılmış, operasyonlar kapsamında 11 kişi gözaltına alınmış, 7 kişi de tutuklanmıştır. Yine kaçakçılıkla mücadelede kapsamında ilimizde Ocak ayı içerisinde 59 operasyon düzenlenmiş olup bu operasyonlar kapsamında 122 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Huzur ve güven kapsamında yapılan uygulamalarda Ocak ayında içerisinde Aranan toplam 697 kişi ilimizde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. Ayrıca; terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasadışı bahis, kumar ve suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere ilimiz genelinde Siber Suçlar kapsamında 5 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda 7 şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır. Denetimler kapsamında Trafik ekiplerimiz tarafından Ocak ayında 1.221'i okul servisleri olmak üzere 124.430 araç denetlenmiştir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Ocak Ayında Terör Operasyonları: 1 Tutuklama, 4 Gözaltı - Son Dakika

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