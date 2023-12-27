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Mardin'de otomobil yayaya çarptı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptığı an görülüyor. Yaralanan yayaya polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Mardin\'de otomobil yayaya çarptı
27.12.2023 - 12:53,
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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin yayaya çarpma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, 13 Mart Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Z.A'ya çarptı.

Yayanın yaralandığı olay üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Z.A. gelen sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA
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