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Mardin'de 37 yıl önce PKK saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Mardin'de 37 yıl önce PKK saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde, 37 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 7'si çocuk 10 kişi anma töreniyle anıldı. Törende, saldırının gerçekleştiği ev ziyaret edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu. Saldırıda yakınlarını kaybeden bir kişi, devletin terör örgütlerine izin vermeyeceğini belirtti.

Mardin\'de 37 yıl önce PKK saldırısında hayatını kaybedenler anıldı
23.01.2024 - 15:05,
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MARDİN'in Midyat ilçesinde, 37 yıl önce PKK'lı teröristleri öldürdüğü 7'si çocuk 10 kişi törenle anıldı.

Midyat'a bağlı kırsal Başyurt Mahallesi Efeler mezrasındaki bir eve 23 Ocak 1987'de PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 7'si çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Vefatlarının 37'nci yıl dönümünde, yaşamlarını yitirenler için anma töreni düzenlendi. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, daha sonra da anıtlaştırılan ev ziyaret edildi. Törene Kaymakam Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, SGK İlçe Müdürü Abdurrahim Güneş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, hayatını kaybedenlerin yakınları ve mahalle halkı katıldı.

'HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNE YOL VERMEYECEĞİZ'

Terör saldırısında babası ve 5 yakınını kaybeden Kutbettin Ağırman, "Sayın Kaymakamımıza ve diğer değerli misafirlerimize, bize ilgi alaka gösterdikleri için çok teşekkür ediyoruz. PKK terör örgütünün bir Kürt hareketi olduğuna inanmıyoruz. Biz var oldukça, devlet var oldukça buna engel olacağız, hiçbir terör örgütüne yol vermeyeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA
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Efeler, Midyat, PKK, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de 37 yıl önce PKK saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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