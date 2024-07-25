Mardin'de Tarım Teknolojileri Ortak Kullanım Merkezi ve Ekolojik Tarım Okulu Projesi İmzalandı - Son Dakika
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Mardin'de Tarım Teknolojileri Ortak Kullanım Merkezi ve Ekolojik Tarım Okulu Projesi İmzalandı

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Mardin'de Dicle Kalkınma Ajansı ve Ömerli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında 'Tarım Teknolojileri Ortak Kullanım Merkezi ve Ekolojik Tarım Okulu' projesine imza atıldı. Proje, Türkiye'deki hedef bölgelerde yaşayan kadın ve gençlerin geçim kaynaklarını iyileştirmeyi hedeflemektedir.

25.07.2024 15:05
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Mardin'de "Tarım Teknolojileri Ortak Kullanım Merkezi ve Ekolojik Tarım Okulu" projesi imzalandı

MARDİN - Mardin'de Dicle Kalkınma Ajansı ve Ömerli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında "Tarım Teknolojileri Ortak Kullanım Merkezi ve Ekolojik Tarım Okulu" projesine imza atıldı.

Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası koordinasyonuyla yürütülmekte olan Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum (SEECO Projesi), Türkiye'deki hedef bölgelerde yaşayan misafir ve ev sahibi topluluklardaki kadın ile gençlerin geçim kaynakları fırsatlarını iyileştirmeyi hedefleyerek, sosyal girişimciliği ve yerel topluluklara hizmet sağlayan yerel kurumları destekleyerek, kadınların ve gençlerin ekonomik faaliyetlere katılmalarına katkıda bulunmayı amaçlamakta.

Ömerli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Kahraman, Ömerli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Dicle kalkınma Ajansı Genel Sekreteri başta olmak üzere uzmanları ile beraber yaptıkları çalışmalar sonucunda ve proje çerçevesinde tarım tekniklerine dayalı uygulamalı makine, ekipman kullanımı ile bir proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Projenin son aşamasına gelip protokolü imzaladıklarını aktaran Kahraman, "Ömerli ilçemiz olmak üzere Mardin ve TRC3 bölgesinin tümüne rol model ve cazibe merkezi olmasını diliyor ve tüm çabamızın da bu yönde olduğunu belirtmek istiyorum. Hayırlı olsun" dedi .

Projesi'nin, Türkiye'deki hedef bölgelerde yaşayan misafir ve ev sahibi topluluklardaki kadın ve gençlerin geçim kaynakları fırsatlarını iyileştirmeyi hedefleyen bir proje olduğunu aktaran Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Aykut Aniç, "SEECO 2B Projesi çerçevesinde tarım teknolojileri ortak kullanım merkezleri ve ekolojik tarım okulları isimli bir proje çerçevesinde bölgede ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanların temini, bunlara ilişkin eğitim, bilgilendirme faaliyetlerinin yönetilmesi ve bu sayede bölgemizdeki tarım işçilerinin beşeri, teknik kapasitesini geliştirmeleri, aynı zamanda üreticilerimizin belli dönemlerde makine ve ekipmanları kullanarak bölgemizde tarımsal verimliliğin artırılması noktasında bir projeyi imzalamış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Projenin 100 bin 600 EURO'luk bir proje ile makine temini, teknoloji ekipmanlarını ilçeye kazandıracaklarını kaydeden Aniç, "Ömerli çok önemsediğimiz bir ilçe. Yetkisi Ömerli ilçesi ile sınırlı kalmayacak. Hem Mardin hem de bölge için örnek teşkil edecek bir projedir. Şu an başlamış vaziyetteyiz. Bölgemizin yakın zamanda sesini duyacağı ve etkisini hissedeceği çok güzel bir proje olacak. Çok geniş çerçevede makine ekipmanları ilçemize kazandıracağımız ve üreticilerimize nasıl kullanacaklarını öğreteceğimiz ve kazançlarını daha yüksek seviyeye çıkarılacağı, verimin artacağı bir sürecinde başlangıcını bugün itibari ile yapmış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Tarım Teknolojileri Ortak Kullanım Merkezi ve Ekolojik Tarım Okulu Projesi İmzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de Tarım Teknolojileri Ortak Kullanım Merkezi ve Ekolojik Tarım Okulu Projesi İmzalandı - Son Dakika
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