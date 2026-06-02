Mardin'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 68 AE 646 plakalı hafif ticari araç, Sultanköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, S.D. (30), İ.Ç. (13), K.Ç. (57) ve K.Ç. (20) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
