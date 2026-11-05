Mardin\'de yoğun sis etkili oldu, Artuklu\'da görüş mesafesi 10 metreye kadar indi

Mardin'de yoğun sis etkili oldu, Artuklu'da görüş mesafesi 10 metreye kadar indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Artuklu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar indirdi. Sürücüler araçlarının farlarını yakıp düşük hızda ilerlerken polis ekipleri kent merkezindeki kavşaklarda trafiği yönlendirdi.
MARDİN'de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Artuklu ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Halk arasında 'Yukarı Mardin' olarak bilinen, tarihi yapıların bulunduğu bölgedeki 1'inci Cadde'de görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak düşük hızda ilerledi. Yoğun sis nedeniyle tarihi yapılar gözden kayboldu. Polis ekipleri, olası kazaları önlemek amacıyla kent merkezindeki kavşaklarda önlem alıp trafiği yönlendirdi.
Kaynak: DHA
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