Mardin'deki Dara Antik Kenti'nde 12 ay boyunca arkeolojik kazılar yapılacak - Son Dakika
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Mardin'deki Dara Antik Kenti'nde 12 ay boyunca arkeolojik kazılar yapılacak

Mardin\'deki Dara Antik Kenti\'nde 12 ay boyunca arkeolojik kazılar yapılacak

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bulunan Dara Antik Kenti'nde, kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılması için yılın 12 ayı arkeolojik kazılar yapılacak. Kazı çalışmalarında nekropol, kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntıları ortaya çıkarıldı. Bu yıl yapılan kazılarda ise antik kentteki çarşıdaki dükkanlar ve atölyeler açığa çıkarıldı. Kazı çalışmalarının hız kazanması için ekip sayısı artırıldı. Mardin Müzesi Başkanlığındaki ekip, 1500 yıllık içme suyu kanalında çalışmalara başladı. Dara Antik Kenti'nin turizm açısından büyük bir önem taşıdığı ve ziyaretçi sayısının milyonlara ulaşması hedeflendiği belirtildi.

22.05.2024 12:09
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Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Dara Antik Kenti'nde kültürel miras, yılın 12 ayı devam edecek arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarılacak.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Oğuz Mahallesi'nde, 38 yıl önce dönemin Mardin Müzesi Müdür Vekili Abdülhalik Ekmen başkanlığında, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Ahunbay'ın bilimsel danışmanlığında kazı çalışmalarına başlanılan Dara Antik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi"ne dahil edildi.

Doğu Roma İmparatorluğu'nun sınırını Sasaniler'e karşı korumak amacıyla kurduğu antik kentte bugüne kadar yürütülen kazı çalışmalarında, nekropol (toplu mezarların bulunduğu yer) kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntıları ortaya çıkarılırken, bölgede 10 binden fazla ok ucu ile kandil, cam, seramik eserler ve ziynet eşyaları bulundu. Bu yıl yürütülen kazılarda ise antik kentte çarşıdaki 10'u aşkın dükkan ve atölye açığa çıkartıldı, 400 metre uzunluğunda 1500 yıllık içme suyu kanalının 30 metrelik bölümü tespit edildi.

Bakanlığın ve Valiliğin desteğiyle 12 ay sürdürülecek kazı çalışmalarının hız kazanması için ekipteki kişi sayısı 13'ten 30'a çıkarıldı.

Ören yerindeki kalıntıların ortaya çıkarılması, gezi güzergahıyla alanın turizme hizmet etmesi için arkeolojik kazıları sürdüren Mardin Müzesi Başkanlığındaki ekip, 1500 yıllık içme suyu kanalında çalışmalara başladı.

"Dara'da daha önce hiç olmadığı kadar güçlüyüz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, AA muhabirine, Dara Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında 38 yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Doğu Roma'nın sınır karakolu olarak bilinen antik kentte, en kalabalık dönemde yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığını ifade eden Gök, geniş bir alana yayıldığı için hala kazı çalışmalarının başlangıç aşamasında olduklarını belirtti.

Antik kentin hem kültürel miras hem de turizm açısından büyük bir önem taşıdığını dile getiren Gök, şunları söyledi:

"Dara bizim göz bebeğimiz. Birçok açıdan bizim için çok kıymetli. Burada sezonluk kazı yapıyorduk. Gelecek olan desteklerle bunu ilk kez 12 aya yayacağız, kazıları sürekli hale getireceğiz. Dara, bölgemizde Geleceğin Miras Projesi kapsamında destek alan yerlerden biri oldu. Bu kazılarda elimizi çok güçlendiriyor. Valiliğimizin de desteğiyle Dara'da daha önce hiç olmadığı kadar güçlüyüz. Kazıyı ve faaliyet alanlarımızı genişletip, eksiklerimizi tamamlayacağız."

Ziyaretçi sayısının milyonlara ulaşması hedefleniyor

Titizlikle yürütecekleri çalışmalarla tarihi gün yüzüne çıkarmak istediklerini ifade eden Gök, antik kenti gezmeye gelen misafirlerden özellikle agora bölümü ziyaret etmelerini istedi.

Antik kentin sahip olduğu değerin çok daha fazlasını barındırdığını dile getiren Gök, şunları söyledi:

"Dara Antik Kenti, Güneydoğu'daki en büyük antik kentlerden birisi, belki de en büyüğü. Dara'yı hayallerimizdeki yere ulaştırırsak ki; şu an dahi Roma üzerine çalışan akademisyenlerin uğrak yeri olan, senede 1 milyon kişinin ziyaret ettiği bu yer, çok daha fazlasına hitap edecektir. O potansiyele ziyadesiyle sahip. Dara, yılda 1 milyon insanı ağırlayan bir yer. Bu rakamın artarak milyonlara ulaşacağına inanıyorum."

İstanbul'dan antik kenti ziyaret için gelen Neslihan Demircioğlu, mimar ve heykeltıraş olarak Dara Antik Kenti'ni çok beğendiğini söyledi.

Demircioğlu, çalışmaları heyecanla takip ettiklerini belirterek, "Burada muhteşem bir tarih var. Böyle bir tarihin içinde bulunmak çok büyük bir değer. Artık 12 ay boyunca arkeolojik kazılar yapılacakmış, çok sevindik. Yapılacak kazılarla inanıyorum ki değerine değer katacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'deki Dara Antik Kenti'nde 12 ay boyunca arkeolojik kazılar yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'deki Dara Antik Kenti'nde 12 ay boyunca arkeolojik kazılar yapılacak - Son Dakika
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