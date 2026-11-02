Mardin Derik'te 87 yaşındaki Güngörür, 80 yıldır saat tamirciliğini sürdürüyor - Son Dakika
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Mardin Derik'te 87 yaşındaki Güngörür, 80 yıldır saat tamirciliğini sürdürüyor

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Mardin Derik\'te 87 yaşındaki Güngörür, 80 yıldır saat tamirciliğini sürdürüyor
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Derik'te yaşayan 87 yaşındaki Abdulkadir Dursun Güngörür, 7 yaşında babasının yanında öğrendiği saat tamirciliğini evinin altındaki 6 metrekarelik dükkanda 80 yıldır sürdürüyor. Güngörür, mesleği sayesinde 9 çocuk yetiştirdiğini ve bu sanatı çocuklarına da öğrettiğini söylüyor.

MARDİN'in Derik ilçesinde Abdulkadir Dursun Güngörür (87), babasının yanında 7 yaşında öğrendiği saat tamirciliğini evinin alt katında duvar örüp, oluşturduğu 6 metrekarelik dükkanında ara vermeden sürdürüyor.

Kale Mahallesi'nde oturduğu evinin alt katındaki 6 metrekarelik alanı dükkana çeviren Abdulkadir Dursun Güngörür, 7 yaşında babasının yanında başladığı saat tamirciliğini 80 yıldır aralıksız sürdürüyor. Saat tamirciliği sayesinde 9 çocuk yetiştiren ve bu mesleği çocuklarına da öğreten Güngörür, ilerleyen yaşına mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

'BU SANAT ÖLMESİN DİYE DEVAM EDİYORUM'

Çocukları İstanbul'da yaşayan ve çok sevdiği memleketinden ayrılmak istemeyen Abdulkadir Dursun Güngörür, ilk günkü heyecanla mesleğini sürdürdüğünü söyledi. Güngörür, "Ben 7 yaşındaydım, babamın yanında bu sanatı öğrendim. Şimdiye kadar da devam ediyorum. 87 yaşındayım. 7 erkek 2 kız, toplam 9 çocuk babasıyım. Bu sanat ölmesin diye devam ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin Derik'te 87 yaşındaki Güngörür, 80 yıldır saat tamirciliğini sürdürüyor - Son Dakika
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