Mardin Kızıltepe\'de evin mutfağında çıkan yangını itfaiye söndürdü, evde hasar oluştu

Mardin Kızıltepe'de evin mutfağında çıkan yangını itfaiye söndürdü, evde hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de müstakil bir evin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu; bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahalle'de müstakil bir evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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