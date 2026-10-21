Mardin Kızıltepe'de kuyumcuya silahlı saldırıda camlara 9 mermi isabet etti - Son Dakika
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Mardin Kızıltepe'de kuyumcuya silahlı saldırıda camlara 9 mermi isabet etti

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Mardin Kızıltepe\'de kuyumcuya silahlı saldırıda camlara 9 mermi isabet etti
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gece saatlerinde bir kuyumcu dükkanına ateş açıldı ve iş yerinin camlarına 9 mermi isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinin camlarına 9 mermi isabet etti.

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Şanlıurfa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanına ateş açıldı. Saldırıda iş yerinin camlarına 9 mermi isabet etti. İş yeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin Kızıltepe'de kuyumcuya silahlı saldırıda camlara 9 mermi isabet etti - Son Dakika
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