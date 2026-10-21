Mardin Kızıltepe'de kuyumcuya silahlı saldırıda kepenkte mermi izleri bulundu

Mardin Kızıltepe'de kuyumcuya silahlı saldırıda kepenkte mermi izleri bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızıltepe'de Şanlıurfa Caddesi'nde kuyumculuk yapan bir esnaf, sabah iş yerini açarken kepenkte mermi izleri fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek fail ya da failleri yakalamak için çalışma başlattı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Şanlıurfa Caddesi'nde kuyumculuk yapan bir esnaf, sabah iş yerini açarken kepenkte mermi izleri olduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, failin ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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