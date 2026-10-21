Mardin Kültür Yolu Festivali'nde dördüncü gün Sefo Artuklu Fuar Alanı'nda sahne aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin Kültür Yolu Festivali'nde dördüncü gün Sefo Artuklu Fuar Alanı'nda sahne aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 23'üncü durağı Mardin'de dördüncü gün Sefo, Artuklu Fuar Alanı'nda konser verdi. Müzikseverler şarkılara eşlik ederken Yaşayan Miras sergisi, bakır atölyesi ve çocuk etkinlikleri de ilgi gördü.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 23'üncü durağı Mardin'de, festivalin dördüncü gününde Sefo sahne aldı. Festival kapsamında sergiler, geleneksel el sanatları atölyeleri ve çocuk etkinlikleri de düzenlendi.

Mardin Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırladı. Geleneksel sanatların inceliklerinin tanıtıldığı atölyeler ve kültürel miras sergileri ilgi gördü. Çocuklar da oyun ve keşif alanlarında düzenlenen etkinliklere katıldı.

YAŞAYAN MİRAS SERGİSİ ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLADI

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'ndeki 'Yaşayan Miras: Mardin Sergisi', festivalin dördüncü gününde de ziyaretçilerini ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların eserlerinin yer aldığı sergide; telkari, bakırcılık, sedef kakma, tespih yapımı, taş işlemeciliği, ebru ve keçe sanatlarından örnekler sunuldu.

BAKIR İŞÇİLİĞİNİN İNCELİKLERİ ANLATILDI

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde Çetin Batur eşliğinde gerçekleştirilen Bakır Atölyesi'nde, katılımcılara bakırın işlenmesi ve farklı eşyalara dönüştürülmesinde kullanılan geleneksel yöntemler anlatıldı. Dövme, şekillendirme, tavlama ve bezeme tekniklerinin ele alındığı atölyede, bakır işçiliğinin üretim süreci ve estetik yönü tanıtıldı.

SEFO'NUN ŞARKILARINA EŞLİK ETTİLER

Festivalin dördüncü akşamında Sefo, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda hayranlarıyla buluştu. Alanı dolduran müzikseverler, konser boyunca sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Mardin Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA
Mardin ValiliğiKültür SanatFestivalTürkiyeArtukluKültürTurizmGüncelMardinMüzikSanatÇocukMirasSefoSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
30 bin TL borç 5 milyona çıktı Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi 30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim
22 yaşında kredi kartı borcuna battı Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi 22 yaşında kredi kartı borcuna battı! Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi
13:15
Fransızlar Galatasaray’da tek bir isimden korkuyor
Fransızlar Galatasaray'da tek bir isimden korkuyor
12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız?
12:21
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın Yorum bombardımanına tutuldu
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
12:00
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 13:16:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Mardin Kültür Yolu Festivali'nde dördüncü gün Sefo Artuklu Fuar Alanı'nda sahne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei