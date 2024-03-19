Mardin Midyat\'ta Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi

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Mardin Midyat ilçesinde belediye tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Çanakkale Deniz Zaferi'nin önemine değindi.

Şahin, "Sadece bir milletin kaderi değil, aynı zamanda koca bir milletin gelecek nesillerinin de kaderi belirlenmiştir. Çanakkale destanı milletimizin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır." dedi.

Belediyenin Midyat Star Radyo işbirliğiyle düzenlediği programda türküler söylendi, şiir dinletisi sunuldu, şehitler anıldı.

Programa, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, eski AK Parti Mardin Milletvekili Nihat Eri, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, Kent Konseyi Başkanı Şehmus Yavuz, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.