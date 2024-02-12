Mardin Nusaybin'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika
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Mardin Nusaybin'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Mardin Nusaybin\'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

12.02.2024 14:01  Güncelleme: 14:03
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Mardin- Şırnak kara yolunun Durakbaşı Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 16 SH 107 plakalı otomobil ile 47 ACT 082 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlardaki Mehmet Mahsum A. (53), Şerife A. (52), Öznur A. (23), Ahmet A. (2), Bedirhan K. (40) ve Serdar D. (19) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mardin Nusaybin'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika
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