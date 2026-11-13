Mardin STK Platformu, Gazze\'de en az 70 bin çadırın hasar gördüğünü belirtip yardım istedi

Mardin'de yaklaşık 60 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Gazze'de ağırlaşan kış şartları nedeniyle insani yardım çağrısında bulundu.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de binaların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı veya ağır hasar gördü. Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle nüfusun büyük çoğunluğu derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Kış şartlarının ağırlaşmasıyla yüz binlerce kişinin sığındığı çadırlar şiddetli yağışlarda su altında kaldı.

Mardin STK Platformu, cuma namazı çıkışında Gazze'de derinleşen insani krize dikkat çekmek amacıyla Şakir Nuhoğlu Camisi önünde basın açıklaması yaptı. Platform adına açıklamayı Hamdullah Aşar okudu.

'70 BİN ÇADIR HASAR GÖRDÜ'

Kasım ayının ilk haftasından itibaren etkili olan şiddetli yağışların Gazze'deki insani dramı daha da ağırlaştırdığını belirten Aşar, en az 70 bin çadırın hasar gördüğünü ifade ederek, "Kasım ayının ilk haftasında itibaren etkili olan şiddetli yağışlar, Gazze genelinde büyük bir felakete dönüştür. İnsani yardım kuruluşlarının 11 Kasım tarihli değerlendirmelerine göre yaklaşık 1,4 milyon insanın yaşadığı çadır ve geçici barınma alanları yağışlardan etkilendi. En az 70 bin çadırın hasar gördüğü, yüzlerce ailenin yeniden yerinden edildiği bildirildi. Çadırını su basan, yatağı ıslanan, üzerini örtecek bir battaniyesi dahi bulunmayan insanların dramı artık kelimelerle anlatılamayacak boyuttadır. Buradan açıkça soruyoruz. Bir çocuğun üzerine yağmur yağarken, onu koruyacak bir çatının bulunmaması hangi insanlık anlayışıyla açıklanabilir? Bir annenin evladını soğuktan koruyamaması, bir babanın ailesine bir öğün yemek bulamaması dünyanın hangi vicdanına sığar? İsrail'in yıllardır sürdürdüğü saldırılar, yıkım ve insani yardımların önündeki engeller, Gazze'de hayatı yaşanamaz hale getirmiştir. Ateşkes ve diplomatik açıklamalar tek başına yeterli değildir. Sivillerin güvenliği sağlanmadıkça, insani yardımlar kesintisiz ulaştırılmadıkça ve uluslararası hukuk işletilmedikçe Gazze'de gerçek bir huzurdan söz edilemez. Mardin STK Platformu olarak Mardin'in kardeşlik, merhamet ve dayanışma ruhuyla Gazze halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Bu açıklamamız yalnızca bir kınama değil, aynı zamanda daha güçlü insani dayanışma çağrısının başlangıcıdır. Gazze için yapılabilecek her türlü insani çalışmanın, yardımın ve dayanışmanın içinde olmaya devam edeceğiz. Unutulmasın: Gazze yalnız değildir. Filistin halkı yalnız değildir. Çünkü biz inanıyoruz ki zulüm karşısında susmak tarafsızlık değil, vicdansızlığın tam kendisidir" dedi.