Mardin Valisi: PKK ve FETÖ\'ye yönelik 189 operasyon düzenlendi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, kentte geçen ay yürütülen operasyonlara ilişkin, "PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 189 operasyon düzenlenmiş, 1'i silah deposu olmak üzere 6 sığınak tespit edilerek imha edilmiştir." dedi.
Vali Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
Akkoyun, burada yaptığı konuşmada, emniyet ve jandarma teşkilatını özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.
Asayiş ve güvenlik verilerini gözden geçirerek, suç oranlarını azaltmayı ve huzur ortamını sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini ifade eden Akkoyun, Mardin'i vatanın en huzurlu şehirlerinden biri yapmakta kararlı olduklarını belirtti.
Akkoyun, bu amaçla can ve mal güvenliğini tehdit eden her türlü suç ve suç örgütü ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini, milletin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelenin sürdüğünü dile getirdi.
Bir ayda 189 terör operasyonu
"Mardin'de bu yıl şubat ayında PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 4'ü büyük çapta 189 operasyon düzenlenmiş, 1'i silah deposu olmak üzere 6 sığınak tespit edilerek imha edilmiştir." diyen Akkoyun, bu silah deposu ve sığınaklarda yapılan detaylı aramada, tanksavar füzesi, 4 keskin nişancı tüfeği, lav silahı, 90 kilogram el yapımı patlayıcı, çok miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini ifade etti.
Akkoyun, düzensiz göçle etkin mücadele için oluşturulan "Mobil Göç" noktalarının, İçişleri Bakanlığının yaptığı planlama çerçevesinde gerekli altyapı hazırlıklarının da tamamlanarak 30 büyükşehirde uygulanmaya başladığını belirterek, Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı mevkisinde kurulan "Mobil Göç" noktasındaki aracın düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.
"Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde 150 operasyon düzenlendi"
Mardin'de bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan operasyonlarla ilgili de bilgi veren Akkoyun, bir taraftan kolluk kuvvetlerinin ile uyuşturucu madde girişini engellediğini, diğer taraftan da uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi için vatandaşlara yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine devam edildiğini dile getirdi.
Akkoyun, "Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde ilde geçen ay toplam 150 operasyon düzenlenmiştir. Operasyonlar çerçevesinde 21 kişi gözaltına alınmış, 10 kişi tutuklanmıştır. Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde şubat ayı içinde 86 operasyon düzenlenmiş olup yakalanan şahıslar hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir. Huzur ve güven ortamı uygulamaları çerçevesinde 567 kişi yakalanmıştır." diye konuştu.
Trafik denetimlerinin de sürdüğüne işaret eden Akkoyun, geçen ay 1460'ı okul servis aracı olmak üzere toplam 168 bin 468 aracın denetlendiğini bildirdi.
Akkoyun, şunları kaydetti:
"Bu yılın şubat ayında geçen yılın şubat ayına göre kentte trafik kazalarında maalesef kısmı bir artış görülmektedir. Hep birlikte trafik kurallarına uyarak bu artışı azaltıp daha güvenli bir trafik seyri sağlamak durumundayız. İçişleri Bakanlığı'mızın talimatlarıyla şehirlerarası otobüslerin karışmış olduğu kazalardaki can kayıplarını azaltmak için yolcuların emniyet kemeri kullanımını artırmaya yönelik 7 Şubat 2024 tarihinde ülke genelinde bilgilendirme faaliyetleri yürütülmüştür. Bizler de bu konuda toplantımızı gerçekleştirdik. Bu konudaki uyarı ve hassasiyetlerimizi tüm paydaşlarımıza ilettik. Emniyetimiz, jandarmamız ve trafik birimlerimiz şehirlerarası otobüs terminalinin yanı sıra yol kontrol noktalarında bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürmekte. Şehirlerarası ulaşımda görev yapan sürücülerimizden de araç bakımlarını ve kontrollerini düzenli yapmaları, emniyet kemeri konusunda belirlenen kurallara uymaları ve vatandaşlarımıza güvenli seyahat sunmaları konusunda hassasiyet göstermelerini bir kez daha istiyoruz."
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