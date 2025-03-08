Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akkoyun, mesajında, kadınların fedakarlıkları, emekleri ve başarılarıyla ailenin ve toplumun temelini oluşturduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in ikinci asrında, kadınların, iş dünyasından bilime, sanattan spora kadar her alanda oluşturdukları katkı ve değerin güçlü bir şekilde sürdüğünü aktaran Akkoyun, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırmaktadır. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de kadınlarımız, azimleri, fedakarlıkları, mücadeleleri ve başarılarıyla ilham ve gurur kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu anlamlı günde, başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."