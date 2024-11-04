Mardin ve Şanlıurfa'da Eylem ve Etkinlikler 10 Gün Süreyle Yasaklandı

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(ANKARA) - Mardin ve Şanlıurfa valilikleri, İçişleri Bakanlığı'nın kayyum atama kararının ardından Mardin ve Şanlıurfa'da açık alanlardaki eylem ve etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın sabah saatlerinde, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atandığını açıklamasının ardından, Batman'dan sonra Mardin ve Şanlıurfa'da da eylem ve etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı.

Mardin Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"Hakkında yapılan terör soruşturma/kovuşturma neticesinde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanının yerine Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesi yapılmıştır.

Terör örgütüne müzahir kesimlerce il genelinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla her türlü kanunsuz eylem etkinliklerin düzenlenebileceği göz önünde bulundurularak; il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzelkişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık alanlardaki eylem/etkinlikler (basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) ile ilimiz merkez ve ilçelerimizde (İl Mülki sınırlar içerisinde) eylem/etkinlik düzenlemek, düzenlenebilecek olan eylem/etkinliğe destek vermek ve gelebilecek kişi yada grupların ve araçların ilimiz sınırlarına girişlerinin, çıkışlarının 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17. ve 19. maddelerine istinaden 04/11/2024 saat 09.00'dan 13/11/2024 saat 23.59'a kadar (10 Gün) süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Mardin ili coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddelerine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) ile ilimiz merkez ve ilçelerimizde eylem etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri 04/11/2024 saat 09.00'dan 13/11/2024 baat 23.59'a kadar 10 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."