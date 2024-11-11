Mardinli Gazi Halil Algan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Mardinli Gazi Halil Algan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mardinli Gazi Halil Algan Son Yolculuğuna Uğurlandı

15 Temmuz gazisi Halil Algan, Ankara'da hayatını kaybedip Mardin'de defnedildi.

11.11.2024 20:16
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Ankara'da hayatını kaybeden Mardinli 15 Temmuz gazisi Halil Algan (53) memleketi Midyat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da tankın üzerindeyken açılan ateş sonucu omuriliğinden yaralanan ve yaşamını yatağa bağlı sürdüren gazi Algan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İki çocuk babası Algan'ın uçakla Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirilen Türk bayrağına sarılı naaşı Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Ekmekçi, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu,

AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Geylani Çaltekin'in yanı sıra ailesi ve yakınları tarafından karşılandı.

Uçaktan alınan Algan'ın naaşı, cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.

Buradan defnedilmek üzere kara yoluyla Midyat ilçesine götürülen Algan'ın naaşı, Şenköy Mahallesi'ndeki Ulucami'de İl Müftü Vekili Ergün Bulunmaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Vali Tuncay Akkoyun, gazi Algan'ın oğlu Hasan Algan'a Türk bayrağını teslim etti.

Törende, yaklaşık 25 metre uzunluğundaki Türk bayrağı taşındı.

Törene katılan, FETÖ'nün darbe girişimini engellemeye çalışırken Genelkurmay Başkanlığı önünde ayağından vurulan Mardinli gazi Mesut Tatlıdede, Halil Algan'ın ülkesi, bayrağı ve toprağı için mücadele ettiğini belirterek, "Halil ağabey asla unutulmayacak. Allah mekanını cennet eylesin." dedi.

Törene, gazi Halil Algan'ın ablası Meryem, oğlu Hasan ve kızı Elif ile AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Midyat Garnizon Komutanı Vekili Tank Yarbay Yusuf Taşkıran, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, eski AK Parti milletvekilleri Nihat Eri ve Cengiz Demirkaya, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış da katıldı.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Politika, 3-sayfa, mardin, Güncel, Midyat, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardinli Gazi Halil Algan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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