Market Tartışması Kavgaya Dönüştü

FATİH'te zincir markette kadın kasiyer ile erkek müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışmada kasiyerin, kasadaki ürünü müşteriye fırlatması üzerine, müşteri kasiyere saldırarak yumrukladı. Sırada bekleyen diğer müşterilerin ayırdığı kavga, marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay 1 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında bir zincir marketin Akşemsettin Mahallesi'ndeki şubesinde meydana geldi. Alışverişin ardından kasaya gelen müşteri ile kasiyer arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmada, kasiyerin kasadaki bir ürünü müşteriye fırlatması üzerine, müşteri kasiyere saldırarak yumruk attı. Kavga, sırada bekleyen diğer müşteriler tarafından ayrıldı. Yaşanan olay, marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.