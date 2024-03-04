İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ'da Hissedilen Deprem - Son Dakika
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İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ'da Hissedilen Deprem

21:42 sıralarında İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Yenice ilçesi olduğunu açıkladı.

04.03.2024 22:46
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21: 42 sıralarında İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Yenice ilçesi olduğunu açıkladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ'da Hissedilen Deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ'da Hissedilen Deprem - Son Dakika
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