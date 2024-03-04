21: 42 sıralarında İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Yenice ilçesi olduğunu açıkladı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ'da Hissedilen Deprem - Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale Yenice'de meydana gelen depremde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan bir vatandaşın korkudan ikinci kattan atladığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'nin Aziziye Mahallesinde yapılan 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezde Toplum Sağlığı Merkezi ile 112 Başhekimliği birimleri de yer alıyor.
Çanakkale'de gerçekleşen 4,9'luk deprem Marmara'da pek çok ilde hissedilirken, Bursa'da yaşadığı korku nedeniyle ikinci kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti.
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