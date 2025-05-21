Marmara\'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 23.6 kilometre mesafede 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 23.36'da Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 23.6 kilometre mesafede 4.0 büyüklüğünde, 8.16 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.
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