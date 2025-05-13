Marmara'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

(İSTANBUL) Sabah 07.18'de Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü depremin derinliğini 1.6 kilometre olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün ölçümlerine göre, saat 07.18 sıralarında merkez üssü Marmara Denizi Kumburgaz açıkları olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprimen yerin 13.6 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.8, derinliği ise 6.84 olarak duyurdu.

Depreme ilişkin bilim insanları da sosyal medya hesaplarında kısa değerlendirmelerde bulundu. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu sabah KAF'ın Kumburgaz Fay zonunda 13,6 km derinde 4,1 deprem oldu. Bu zonda stres alan değişimleri devam ediyor." derken, jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise "Kumburgaz açıklarında 13 km odak derinliğinde 07.18'de olan M4,1lik deprem M6,2'nin artçısıdır. Kaygılancak bir durum yoktur." paylaşımını yaptı.