Marmara'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi - Son Dakika
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Marmara'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi

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Sabah saatlerinde Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. İmralı Adası ile Çınarcık arasındaki hatta, rüzgar yer yer saatte 50 kilometre hıza ulaşırken bazı İDO'nun seferleri, gecikmeli olarak gerçekleşti.

30.09.2024 13:18
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Marmara'da sabah başlayan sağanak yağış, Bursa Deniz Otobüsleri Mudanya İstanbul seferlerinin iptal edilmesine neden oldu. Balıkçılar ve yük gemileri demirlenirken İDO Bursa-Armutlu-İstanbul sabah seferi güçlükle yapılabildi. İmralı Adası ile Çınarcık arasındaki hatta, rüzgar yer yer saatte 50 kilometre hıza ulaştığı görüldü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinden İstanbul Sirkeci limanına sefer yapan Bursa Deniz Otobüsleri bütün seferlerini iptal etti. İstanbul Deniz Otobüsleri ise sabah 08.30'daki Bursa, Armutlu, İstanbul seferini güçlükle ve 35 dakika gecikme ile gerçekleştirdi. İDO'nun Ulubatlı Hasan deniz otobüsü ile yola çıkacak olanlar sabah kaptan tarafından limanda ikaz edildi. Dalgalı deniz olduğunu bildiren kaptan, hassasiyeti olan yolcuların gemiye binmemesini istedi. Denizde tek sefer yapan gemi Ulubatlı Hasan vapuru idi. Tecrübeli kaptan 400 yolcu bulanan gemiyi, Armutlu Bozburun'dan sonra yer yer 3 metreyi aşan dalgaların arasında, en az dalga darbesi alarak yürüttü.

Marmara'da fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi! Deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi

BİRÇOK ÖĞRENCİ EĞİTİMLERİNE GEÇ KALDI


Büyük dalgalarda savrulan gemiyi tecrübeli kaptan, Büyükçekmece istikametine sürüp, rüzgarı bordalayarak Z rotasında Yenikapı'ya yanaştırdı. Sallantılı İDO yolculuğunda istifra edenler ve fenalaşanlar vardı. Kaptan, fenalık geçiren bir yolcu için, sağlık görevlisi veya doktor yolcudan yardımcı olması talebinde bulundu. Üniversitelerin açıldığı ilk gün Bursa'dan İstanbul'a eğitime gelecek yolculardan BUDO'dan bilet alanlar ilk dersi kaçırırken İDO ile hareket edenler derslerine gecikmeli de olsa gidebildiler. Marmara'da parçalı bulutlu havanın Salı günü de devam edeceği, rüzgarın etkisini kaybedeceği belirtilirken Çarşamba'dan itibaren hava güneşli sıcaklıklar 29 derece civarında olacak.

Marmara\'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi
Kaynak: İHA

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