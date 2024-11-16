Marmara'da Fırtına Seferleri İptal Etti - Son Dakika
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Marmara'da Fırtına Seferleri İptal Etti

Marmara\'da Fırtına Seferleri İptal Etti

Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkileyerek İDO ve BUDO'nun yanı sıra GESTAŞ ve Marmara Ro-Ro'nun seferlerini iptal etti. Fırtına saatte 61 kilometre hıza ulaştı.

16.11.2024 13:50  Güncelleme: 13:51
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MARMARA'da etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İDO ve BUDO, Mudanya ve Bandırma'dan İstanbul ve Armutlu'ya yapılacak seferleri karşılıklı olarak; GESTAŞ ile Marmara Ro-Ro da Güney Marmara hattında yapacağı feribot seferlerini iptal etti.

Bursa'da saatteki hızı 61 kilometreye ulaşan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İDO, Bursa'dan İstanbul Kadıköy-Kabataj, Bandırma'dan Kadıköy'e yapacağı seferlerimi karşılıklı olarak iptal etti. BUDO da 08.00 ile 19.30 saatleri arasındaki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. GESTAŞ da resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Marmara hattındaki seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Marmara Ro-Ro tarafından yapılan açıklamada da Erdek-Saraylar, Saraylar-Barbaros, Erdek-Avşa-Marmara, Avşa-Erdek seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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