Marmara\'da Motorlu Taşıt Sayısı 798 Bin\'i Aştı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 798 bin 347'ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz 2026 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarına ilişkin istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de temmuz ayında 207 bin 508 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 184 bin 377, Edirne'de 215 bin 190, Tekirdağ'da ise 398 bin 780 oldu.