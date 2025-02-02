Marmara'da Pus ve Sis Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yurdun kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Ordu ve Giresun kıyılarının hafif yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MGM; sis, çığ, buzlama ve don hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 11, en düşük 1; İstanbul'da en yüksek 13, en düşük 6; İzmir'de en yüksek 18, en düşük 9 derece olacak.