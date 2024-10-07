Marmara'da Tarım Müdürü Cinayeti - Son Dakika
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Marmara'da Tarım Müdürü Cinayeti

Marmara\'da Tarım Müdürü Cinayeti

Murat Yakupoğlu, makamında öldürüldü; cinayet şüphelisi eski eşi S.A. aranıyor.

07.10.2024 13:59
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BALIKESİR'in Marmara ilçesinde makamında öldürülen İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun (37) cinayet şüphelisinin, kız arkadaşının eski eşi S.A. olduğu öne sürüldü. Polis, S.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Hükümet Caddesi'ndeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında meydana geldi. Binadan 5 el silah sesi gelince ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu makam odasında kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. Yakupoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Yakupoğlu'nun cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Murat Yakupoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin yarın öğle vakti İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Örnekköy Dizdar Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kemalpaşa ilçesindeki Cennet Bahçesi Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

KASKLI ŞÜPHELİ MOTOSİKLET İLE KAÇMIŞ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, motosikletiyle olay yerinden kaçtığı ve başında kask olduğu belirtilen şüphelinin, Yakupoğlu'nun kız arkadaşının eski eşi S.A. olduğu iddia edildi.

Kaynak: DHA

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