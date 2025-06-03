Marmara Denizi Günü'nde 1500 Kilogram Atık Toplandı

(BALIKESİR)- Bandırma Belediyesi, Marmara Denizi Günü kapsamında gerçekleştirilen temizlik ve farkındalık etkinliğinde, kıyıdan ve deniz dibinden toplam bin 500 kilogram atık çıkardı. Belediye Başkanı Dursun Mirza, "Toplanan atıkları sahilde sergileyerek çevre kirliliğinin ciddiyetini hep birlikte gözlemledik" dedi.

Bandırma Belediyesi, Marmara Denizi Günü kapsamında çok önemli bir çevre etkinliğine ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın öncülüğünde gerçekleştirilen temizlik ve farkındalık etkinliğinde, kıyıdan ve deniz dibinden toplam bin 500 kilogram atık çıkarıldı. Etkinlik, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği ve çok sayıda kurumun iş birliğiyle hayata geçirildi.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Marmara hepimizin aynasıdır. Onu korumak, geleceği korumaktır. Bugün yalnızca bir temizlik çalışması değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık ve çevre bilinci oluşturan bir hareket gerçekleştirdik. Toplanan atıkları sahilde sergileyerek çevre kirliliğinin ciddiyetini hep birlikte gözlemledik. Katkı sunan, emek veren tüm kurum ve gönüllülere yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Sahada görev alan ekipler arasında şu kurum ve oluşumlar yer aldı:

-Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

-Marmara Belediyeler Birliği Temsilciliği

-TEMA Vakfı Bandırma İlçe Sorumluluğu gönüllüleri

-Balıkesir AFAD ekipleri

-Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

-Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilköğretim öğrencileri ve öğretmenleri

-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrenci toplulukları

-BANDAK (Bandırma Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü)

-Bandırma Liman Başkanlığı

-Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı profesyonel dalgıç ekipleri

-Bandırma Belediyesi ekipleri