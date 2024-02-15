İmralı Adası açıklarında batan gemi için aramalar devam ediyor

Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında batan kuru yük gemisi için aramaların devam ettiğini ve şu ana kadar boş bir can salı bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güney batısında 69 metre boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisinden saat 06.32'de Cospat-Sarsat sisteminden acil durum sinyali alındığı aktarıldı.

Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) deniz ve hava unsurlarının yönlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığıyla çağrı yapıldığına işaret edildi.

Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyalinin saat 07.12'de kesildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliği'nin ilgili bendine göre 'Tehlike safhası' ilan edilmiştir. Söz konusu gemi, dün akşam saat 20.00 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik'e yüklü olarak seyre kalkmıştır. Arama ve kurtarma faaliyetleri tüm ilgili unsurlarca devam etmektedir. Batuhan A isimli gemi için bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botları aramalara devam etmektedir. Helikopter, hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur. KEGM'ye ait KEGK 6 ve KIYEM 4 isimli hızlı can kurtarma botları da olay mahalline ulaşarak arama çalışmalarına başlamıştır."