İçişleri Bakanı: Marmara Denizi'nde batan gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığı uçakları da katılıyor - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Marmara Denizi'nde batan gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığı uçakları da katılıyor

İçişleri Bakanı: Marmara Denizi\'nde batan gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığı uçakları da katılıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde batan ticari geminin arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı uçaklarının da eşlik ettiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Karacabey açıklarında batan Batuhan A. isimli gemi için başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı uçaklarının da katıldığını belirtti.

15.02.2024 16:33  Güncelleme: 16:35
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde batan ticari geminin arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı uçaklarının da eşlik ettiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında batan Batuhan A. isimli gemi için başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı uçakları da eşlik ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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