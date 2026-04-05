Marmara Denizi'nde Mercan Restorasyonu

05.04.2026 15:19
Bakan Kurum, Marmara'da mercan restorasyonu projesini tanıttı; 200'den fazla mercan nakledildi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Denizlerin ormanı mercanları yeniden yaşamla buluşturuyor, doğayı mercanlarla onarıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü, son yıllarda özellikle iklim değişikliği ve insan faaliyetlerine bağlı olarak mercan türlerinde yaşanan toplu ölümlerin önüne geçmek için yeni bir proje başlattı. TVK Genel Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nin ortak yürüteceği 'Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgeleri Mercan Restorasyonu Pilot Projesi' 2 yıl sürecek. Bozulmuş veya tahrip edilmiş mercan habitatlarının iyileştirilmesi için farklı alanlardan alınan erişkin mercanlar belirlenen lokasyona taşınıp ekiliyor.

MARMARA İÇİN MERCAN NAKLİ

Proje kapsamında pilot bölge olarak belirlenen Hayırsız Ada'daki tahribata uğramış sarı gorgon türündeki mercanların arasına Sivriada'dan alınan sağlıklı mercan toplulukları naklediliyor. Bu transplantasyon (taşıyıp ekme) işleminin ardından mercanların her aşaması düzenli olarak takip edilecek. Proje kapsamında bugüne kadar 200'den fazla mercan transplantasyonu gerçekleştirildi. Hayırsız Ada'daki tahrip olmuş mercan resiflerinin yeniden canlandırılmasını sağlayacak projenin ilerleyen süreçte sonuçlarına göre yaygınlaştırılması hedefleniyor.

BAKAN KURUM, ÇALIŞMALARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mercanların restorasyonuna yönelik yürütülen çalışmaların görüntülerini sanal medya hesabından paylaşarak, "Marmara Denizi'nde Sivriada'dan Hayırsız Ada'ya uzanan bir yolculuk. Denizlerin ormanı mercanları yeniden yaşamla buluşturuyor, doğayı mercanlarla onarıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

