Marmara Denizi'nde Müsilaj Yeniden Görüldü - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde Müsilaj Yeniden Görüldü

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Müsilaj, Marmara Denizi'nde balıkçılığı olumsuz etkiliyor; av faaliyetleri zorlaşıyor.

02.01.2025 16:52
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Marmara Denizi'nde müsilaj yeniden ortaya çıktı

Müsilaj balıkçılığı olumsuz etkiliyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da balıkçılar Marmara Denizi'nde yeniden görülen müsilaj nedeniyle av faaliyetlerinde zorluk yaşıyor.

2021'de Marmara Denizi'nde yaşanan ve denizin ekosistemini olumsuz etkileyen müsilaj, uzun bir aradan sonra yeniden görülmeye başlandı. Denizdeki oksijen seviyesini düşürerek deniz canlılarını tehdit eden ve balıkçılığı zorlaştıran müsilaj, Marmara Denizi açıklarında balıkçıların ağlarına takılıyor ve tahribata yol açıyor.

Deniz yüzeyini kaplayan ve zaman zaman derinliklere kadar inen müsilaj tabakası, hem çevresel hem ekonomik açıdan ciddi sorunlar oluşturuyor. Marmara Denizi çevresindeki pek çok balıkçı, bu durumun avlanmayı da zorlaştırdığını belirtiyor.

Marmara Denizi'nin Süleymanpaşa açıklarında yoğunlaşan müsilaj, balıkçıların günlük faaliyetlerini neredeyse imkansız hale getiriyor. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi 2. Başkanı Hüseyin Oğuz, müsilajın balıkçılığı ciddi şekilde etkilediğini belirterek, "Denizde müsilaj tekrar başladı. Ağlarımızı attığımızda çamurlu çekiyoruz. Şu an bekliyoruz, inşallah kaybolur da balıkçılığa devam ederiz. Bu durum işimizi zorlaştırıyor. Makaralarımız ağları basmıyor. Ağlar çamurlu gelince makaralar sıkışıyor. Müsilaj ile ilgili özellikle İstanbul'un Silivri ve Selimpaşa bölgelerinden daha çok şikayet alıyoruz" dedi.

Balıkçı Anıl Can Pehlivanoğlu da, "Denizde müsilaj var. İşimizi bayağı bir zorlaştırıyor. Allah yardımcımız olsun. Ağlarımız ağırlaşıyor ve bu durum işimizi zorlaştırıyor" diye konuştu.

Müsilajın yeniden ortaya çıkışıyla ilgili uzmanlar da uyarılarda bulunuyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nin kabusu olan müsilajın hızla yayıldığını belirterek, alınan kararlara ve önlemlere rağmen özellikle arıtmada ciddi bir iyileşme sağlanamadığını ifade etti. Sarı daha önceki açıklamalarında, 23 Ekim 2024'te Erdek Körfezi'nde yeniden ortaya çıkan müsilajın, 6 Kasım'da Marmara Adaları çevresi ile Tekirdağ kıyılarına, 13 Kasım'da İstanbul Prens Adaları'na, 5 Aralık'ta ise İzmit Körfezi'ne ulaşarak yaklaşık 7 hafta içinde tüm Marmara Denizi'ne yayıldığını dile getirmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde Müsilaj Yeniden Görüldü - Son Dakika

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