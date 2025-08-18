Marmara Depremi'nde Afet Bilinçlendirme Etkinliği

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde afetlerle mücadele yöntemleri uygulamalı şekilde anlatıldı.

Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Kocaeli Sağlık ve Halk Afet Dayanışma Derneği (KOSHADOS) işbirliğiyle Çınaraltı mevkisinde düzenlenen etkinlikte, özellikle çocuklar ve gençlere yönelik temalı sergiler ve farkındalık stantları kuruldu.

Etkinlikte, Marmara Depremi'ni anlatan gazete kupürleri ve fotoğraflar sergilenirken, arama kurtarma ekiplerinin kullandığı ekipmanlar da tanıtıldı. Ayrıca deprem ve yangın başta olmak üzere çeşitli afetlere ilişkin bilgilerin kalıcı hale gelmesi amacıyla bilgi yarışmaları düzenlendi.

Ziyaretçiler için yapay zeka destekli yangın söndürme simülasyonu da kurulan etkinlikte, temel müdahale teknikleri uygulamalı şekilde öğretildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren KOSHADOS Başkanı Derviş Emre Polat, Marmara Depremi'nin 26. yılında Darıca Belediyesi, Darıca Kaymakamlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığının katkılarıyla afet bilinçlendirme programı gerçekleştirdiklerini, UMKE'nin sağlık standı, tohum atölyesi ve afet-acil durum bilgilendirme stantlarıyla halkı bilinçlendirmeye devam ettiklerini kaydetti.