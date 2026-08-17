Marmara Depremi'nden Sonra AFAD'ın Gelişimi - Son Dakika
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Marmara Depremi'nden Sonra AFAD'ın Gelişimi

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AFAD Başkanı Pehlivan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrası arama kurtarma kapasitesinin arttığını belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ne ilişkin, "1999 yılında 3 arama kurtarma birliği vardı ve yüzlerle ifade edilebilen rakamlardaydı. Ama bugün itibarıyla 175 bin arama kurtarma personeli bulunuyor." dedi.

Pehlivan, AA muhabirine, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Marmara Bölgesi'ndeki birçok ilin etkilendiği depremde 18 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiğini, 50 bine yakın kişinin de yaralandığını belirten Pehlivan, bu depremin ardından afet yönetimi konusunda yeni bir anlayışın ortaya konulması ve kurumsal kapasitenin yeniden şekillendirilmesinin gerekliliğinin ortaya çıktığını anlattı.

2007 yılında Bina Deprem Yönetmeliğinin güncellendiğini anımsatan Pehlivan, şunları kaydetti:

"1999 yılında AFAD biliyorsunuz yoktu. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü vardı İçişleri Bakanlığımız bünyesinde. Bayındırlık bünyesinde de Afet İşleri Genel Müdürlüğü vardı. 2000'li yıllardan sonra Başbakanlık bünyesinde gene Afet Acil Durum Yönetim Genel Müdürlüğü kurulmuştu. 2009 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde bir vizyoner yaklaşım ortaya konularak bütün bu genel müdürlükler bir çatı altında toplandı ve AFAD kuruldu."

AFAD'ın kurulması ile "afetlerde kriz yönetimi" anlayışından "risk odaklı bir yönetim anlayışı"na geçişin sağlandığını ve kapasitenin arttığını aktaran Pehlivan, "1999 yılında 3 arama kurtarma birliği vardı ve yüzlerle ifade edilebilen rakamlardaydı. Ama bugün itibarıyla 175 bin arama kurtarma personeli bulunuyor." diye konuştu.

Afet yönetiminde yerli ve milli yazılım

Pehlivan, afet yönetiminde yerli ve milli ekipmanların yanı sıra yazılım ve dijital uygulamaların kullanımına ilişkin çalışmalara da değindi.

Pehlivan, vatandaşlara yönelik dijital uygulamaların da bulunduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen HAYAT 112 Acil uygulamasında AFAD'a ilişkin bir bölüm bulunduğunu, vatandaşların buradan toplanma alanları, ihbarda bulunma ve eğitim materyallerine ulaşabildiğini söyledi.

AFAD Deprem Mobil uygulamasının da bulunduğunu ifade eden Pehlivan, vatandaşların tehlike haritalarına ve en yakın toplanma alanlarına ulaşabildiğini dile getirdi.

Pehlivan, 5 yıl içerisinde afetlerde kullanılan ekipman ve araç gereçlerin yanı sıra dijital alanda kullanılan yazılım ve teknolojilerin yerlileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Afet farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin yoğunlaştırılacağına dikkati çeken Pehlivan, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen Afet Farkındalık Eğitmeni uygulamasında 20 bin öğretmene ulaşıldığı bilgisini verdi.

YÖK ile imzalanan protokol kapsamında 208 üniversitede eğitim, tatbikat ve afetlere yönelik projelerin gerçekleştirildiğini kaydeden Pehlivan, okullar, mahalleler ve köylerde düzenlenen çalışmalarla her yıl 5-6 milyon vatandaşa ulaşılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Depremi'nden Sonra AFAD'ın Gelişimi - Son Dakika

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