Marmara fırtınası Tekirdağ\'da deniz ulaşımını aksatıyor, 7 şilep bekliyor

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Kentteki balıkçılar da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

Fırtınanın yarına kadar etkili olması bekleniyor.