Marmara'nın Göç İstatistikleri

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a 2024 yılında yurt dışından toplam 5 bin 503 kişi göç etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Uluslararası Göç İstatistikleri verilerini açıkladı.

Verilere göre, geçen yıl bölgede yurt dışından en fazla göçü Tekirdağ aldı.

Tekirdağ'a 2 bin 483, Edirne'ye 1659, Kırklareli'ne ise 1361 kişi göç etti.