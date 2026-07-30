Marmara ve Kuzey Ege'ye Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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Marmara ve Kuzey Ege'ye Fırtına Uyarısı

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Meteoroloji, yarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekliyor. Dikkatli olun!

Marmara ile Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen kuzeybatı kesimlerde görülen kuvvetli rüzgarın, yarın kuzeyden İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Rüzgarın, yarın ve cumartesi günü Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların ulaşımda aksama, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA

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